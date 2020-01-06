ميركل تزور روسيا السبت المقبل لبحث تطورات الشرق الاوسط

2020/01/06 | 13:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ستلبي دعوة الرئيس فلاديمير بوتين وتزور روسيا الأسبوع المقبل.

وقال الكرملين في بيان، أن الرئيس الروسي قام بدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى موسكو في خطة تهدف لمناقشة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وأضاف إن بوتين سيناقش مع ميركل الوضع في سوريا وليبيا وأزمة الشرق الأوسط خلال زيارتها لموسكو السبت القبل المصادف 11 كانون الثاني.

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