مقرب من الصدر : يجب عدم بدء العمل العسكري حتى نفاد كل الطرق السياسية

2020/01/06 | 13:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت صفحة صالح محمد العراقي، توضيحا بشأن تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حول المقاومة الدولية.

ودعا العراقي السياسيين ولا سيما البرلمانيين الى العمل على تحقيق ما ورد في التغريدة الاخيرة من خلال البرلمان..



مؤكدا ضرورة عدم بدء العمل العسكري الى حين نفاد كل الطرق السياسية والبرلمانية، مبينا ان سرايا السلام غير مشمولة باجتماع الفصائل العراقية وغيرها.

وأشار الى ان كل من يبدأ العمل العسكري حاليا لا يمثل التيار الصدري داعيا الى تجنيب المدنيين الخطر.



مبينا ان الدعوة لاجتماع الفصائل لا يجب ان تكون طائفية كما لا يحق للفصائل العراقية العمل خارج العراق كما لا يحق للفصائل غير العراقية العمل داخل العراق.

واكد العراقي ان الاعتداء الامريكي على سيادة العراق عمل ارهابي وكل من يروج له او يؤيده او يسكت عنه فهو خائن للوطن..



معتبرا ان سكوت الحكومة او المقاومة عن هذا الانتهاك سيكون بداية لإذلال العراق والعراقيين.

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