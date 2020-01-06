مقرب من الصدر يوضح تغريدة عن المقاومة الدولية

2020/01/06 | 13:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ..أصدر صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الإثنين (06 كانون الثاني، 2020) توضيحا بشأن تغريدة الصدر بخصوص “المقاومة الدولية” ومقاطعة المنتجات الأمريكية.وأورد العراقي، في منشور على جداريته عبر موقع فيسبوك، تحت عنوان “على هامش التغريدة”، تسع نقاط لـ”تبيين بعض الأمور المهمة”، بشأن تغريدة مقتدى الصدر، جاءت كالتالي: اولاً: […]

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