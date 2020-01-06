اسعار الذهب تقفز لأعلى مستوى منذ 7 أعوام بعد مقتل “قاسم سليماني”

2020/01/06 | 13:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … ارتفعت اسعار الذهب لأعلى مستوياتها منذ سبعة أعوام الاثنين، مع إقبال المستثمرين على المعدن الذي يعد ملاذا آمنا بعد مقتل قاسم سليماني وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بينما تجاوز البلاديوم مستوى الألفي دولار ليسجل ذروة قياسية، وفقا لوكالة رويترز.وصعد الذهب في التعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 1574.14 دولار للأوقية (الأونصة).وفي […]

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