2020/01/06 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #غسان_صابور الــزمــن الــرديء...أرسل لي صديق بعثي قديم..
أحترمه..
وأحترم صداقته..
رغم خلافاتنا السياسية..
مقيم ببلد أوربي بعيد..
ما يلي..
ردا على مقالي الماضي..
التعليق التالي :"الحل الوطني ليس في الانكفاء وليس برفض الفكر القومي العربي الذي هز العالم في فترة تاريخية وإن اصابه الخلل في هذا الزمن الرديء." وكـان هذا جوابي له :يا صديقي الطيبأنا موافق معك بالشطر الثاني من جوابك..
أن ا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - الزمن الرديء...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أحترمه..
وأحترم صداقته..
رغم خلافاتنا السياسية..
مقيم ببلد أوربي بعيد..
ما يلي..
ردا على مقالي الماضي..
التعليق التالي :"الحل الوطني ليس في الانكفاء وليس برفض الفكر القومي العربي الذي هز العالم في فترة تاريخية وإن اصابه الخلل في هذا الزمن الرديء." وكـان هذا جوابي له :يا صديقي الطيبأنا موافق معك بالشطر الثاني من جوابك..
أن ا......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غسان صابور - الزمن الرديء...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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