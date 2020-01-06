#غسان صابور - الزمن الرديء...


#غسان صابور - الزمن الرديء...
2020/01/06 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #غسان_صابور الــزمــن الــرديء...أرسل لي صديق بعثي قديم..

أحترمه..

وأحترم صداقته..

رغم خلافاتنا السياسية..

مقيم ببلد أوربي بعيد..

ما يلي..

ردا على مقالي الماضي..

التعليق التالي :"الحل الوطني ليس في الانكفاء وليس برفض الفكر القومي العربي الذي هز العالم في فترة تاريخية وإن اصابه الخلل في هذا الزمن الرديء." وكـان هذا جوابي له :يا صديقي الطيبأنا موافق معك بالشطر الثاني من جوابك..

أن ا......

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