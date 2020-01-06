غسان صابور - الزمن الرديء...

2020/01/06 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_صابور الــزمــن الــرديء...أرسل لي صديق بعثي قديم..أحترمه..وأحترم صداقته..رغم خلافاتنا السياسية..مقيم ببلد أوربي بعيد..ما يلي..ردا على مقالي الماضي..التعليق التالي :"الحل الوطني ليس في الانكفاء وليس برفض الفكر القومي العربي الذي هز العالم في فترة تاريخية وإن اصابه الخلل في هذا الزمن الرديء." وكـان هذا جوابي له :يا صديقي الطيبأنا موافق معك بالشطر الثاني من جوابك..أن ا......

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