فيديو جديد يوثق لحظة سقوط الصواريخ بالقرب من المنطقة الخضراء وسط بغداد

2020/01/06 | 14:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أظهر شريطا مسجلًا، لحظة سقوط أحد الصواريخ بالقرب من المنطقة الخضراء وسط بغداد.وكانت خلية الاعلام الامني قالت، أمس الاحد، في بيان إن 3 صواريخ نوع كاتيوشا سقطوا، اثنين داخل المنطقة الخضراء، والثالث قرب مؤسسة الشهداء ببغداد.وسقط الصاروخ الثالث على منزل عائلة قرب مؤسسة الشهداء وأفاد مصدر أمني أن الصاروخ تسبب […]

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