بالصور: عبدالمهدي يقيم مجلس عزاء لـ”المهندس” في قصر الضيافة.. وحضور دولي ومحلي واسع

2020/01/06 | 14:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اقام رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، مجلس عزاء لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الراحل ابو مهدي المهندس، فيما شهد العزاء حضور واسع لشخصيات محلية ودولية.وشكر عبدالمهدي في بيان صادر عن مكتبه تلقت “يس عراق” نسخة منه، “جميع المعزين الذين حضروا مجلس العزاء الذي اقامه على روح ابو مهدي المهندس نائب […]

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