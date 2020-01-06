نص رسالة رئيس البرلمان في عيد الجيش

2020/01/06 | 14:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس النواب محمد، في ذكرى تأسيس الجيش العراقي، اليوم الاثنين، أن العراق يواجهظروفاَ صعبة ومرحلة حساسة، مؤكد أن الجميع تقع عليه المسؤولية الوطنية في حماية هذا البلد والحفاظ على سيادته، وتجنيبه خطر الصراعات.

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