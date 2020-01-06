2020/01/06 | 14:11 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا يقصد الصدر بدعوته إلى تشكيل "المقاومة الدولية"؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/06 | 14:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا يقصد الصدر بدعوته إلى تشكيل "المقاومة الدولية"؟) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا يقصد الصدر بدعوته إلى تشكيل "المقاومة الدولية"؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).