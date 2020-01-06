2020/01/06 | 14:11 - المصدر: بغداد اليوم

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العبادي للجيش: انتصرنا على الإرهاب الأسود وسنكسب بكم معركة الدولة

يتبع.



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بغداد اليوم- خاص

حذر النائب عن تيار الحكمة، ستار الجابري، الاثنين (06 كانون الثاني 2020)، من الحرب الاقتصادية التي تسعى الولايات المتحدة الامريكية إلى فرضها على العراق، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات على العراق.

وقال الجابر

بغداد اليوم- خاص

أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية في مجلس النواب، علي الغانمي، الاثنين (06 كانون الثاني 2020)، أن تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشان فرض العقوبات على العراق، بائسة وغير قانونية، مبينا أن قرار مجلس النواب القاضي بإخراج ا

بغداد اليوم- بغداد

أكد الخبير الأمني الكردي هاوكار الجاف، الإثنين (6 كانون الثاني 2020)، أن إيقاف التحالف الدولي لعملياته في العراق سيعني المزيد من المخاطر الأمنية على كركوك والمناطق المتنازع عليها.

وقال الجاف في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "ا

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