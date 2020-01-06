الصين والمانيا اول الرافضين لــ عقوبات وتهديدات ترامب علــى العراق

2020/01/06 | 14:13 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في إفادة صحفية اليوم، " إن بكين تحث الولايات المتحدة كذلك على عدم إساءة استغلال القوة ".



وأوضح قنغ، تعليقا على تهديد ترامب بفرض عقوبات على العراق، إن "الصين تعارض الاستخدام الجائر للتهديد بالعقوبات".



وكان الرئيس الأميركي ترامب، ه...

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