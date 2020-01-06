2020/01/06 | 14:13 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

قالت ابنة سليماني اليوم الاثنين، خلال مراسم تشييع جثماني سليماني والمهندس ورفاقهما في طهران، إن التشييع المليوني للشهداء في العراق وإيران رسالة واضحة لأمريكا

وأضافت ليعلم مستكبرو العالم أن قلب الشعب الإيراني هو موطن الشهيد سليماني

وتوجهت إلى الرئيس الأمريكي بالقول: ترامب المقامر...

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