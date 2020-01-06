انقسام بشأن القوات الأميركية... وخشية من تبعات الانسحاب

2020/01/06 | 14:13 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



بدت الأوساط السياسية العراقية منقسمة حول الموقف من قرار البرلمان الذي دعا الحكومة إلى إخراج القوات الأجنبية ...

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