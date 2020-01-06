الأنواء تتوقع تساقط الأمطار ابتداء من الأربعاء المقبل

2020/01/06 | 14:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتوقعت هيئة الانواء الجوية، الاثنين، ان تشهد البلاد تساقط امطار تكون رعدية خلال الليل وابتداء من الاربعاء المقبل.وقالت الهيئة في بيان، إن "الطقس سيكون يوم الاربعاء في المنطقة الوسطى غائم جزئي واحيانا غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم مصحوب بتساقط امطار متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا وضباب صباحا، كما تنخفض درجات الحرارة بضع درجات". واضافت الهيئة ، ان "الطقس سيكون ليوم الخميس في المنطقة الوسطى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية خالل الليل كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا ، درجات الحرارة تنخفض قليلا"، مبينة ان "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائم مصحوب بتساقط مصحوب بتساقط زخات مطر كما يتشكل الضباب صباحا يزول تدريجيا".واشارت الهيئة الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الوسطى ليوم الجمعة غائم جزئي الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر في بعض الاماكن وضباب صباحا يزول تدريجيا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم مصحوب بتساقط امطار"، لافتة الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الجنوبية غائم جزئي وضباب صباحا يزول تدريجيا ، ولا تغير في درجات الحرارة".

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