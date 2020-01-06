هكذا علق نجوم السينما الأميركية على جريمة اغتيال الشهيد سليماني

2020/01/06 | 14:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الممثل والمخرج الاميركي الشهير روبرت دي نيرو تغريدة على حسابه على تويتر ادان فيها خطوة ترامب الاجرامية في اغتيال الشهيدين الفريق قاسم سليماني و ا...

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