استهداف ناشط عراقي بعبوة

2020/01/06 | 14:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار العراقية، الاثنين، بتعرض الناشط عدي الجابري إلى هجوم بعبوة صوتية.

وقد استهدف الهجوم منزل الجابري الواقع في حي الشموخ جنوب مدينة الناصرية في محافظة ذي قار، ولم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.

يشار إلى أن الجابري شارك في العديد من التظاهرات، منذ انطلاق حركة الاحتجاجات قبل أعوام.

وكان مسلحون قد اغتالوا في وقت سابق الناشطين علي العصمي وعلي الخفاجي وسط مدينة الناصرية.





كما تعرض ناشطون في بغداد ومناطق أخرى في العراق للخطف والقتل في محاولات لتخويف المتظاهرين ومنعهم من المشاركة في الاحتجاجات.

وعثر على جثة ناشطة شابة تبلغ من العمر 19 عاما قتلت بطريقة بشعة بعد خطفها وتركت جثتها خارج منزل عائلتها.

وقتل في الاحتجاجات التي تطالب بـ "إسقاط النظام" في العراق، ما يتخطى حاجز الـ 460 شخصا، وأصيب أكثر من 20 ألفا بجروح.

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