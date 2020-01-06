برشلونة يخطط لضم نجم عربي في الميركاتو الشتوي

2020/01/06 | 14:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف موقع "دون بالون" الإسباني، عن وجود نية لدى إدارة نادي برشلونة، لضم مدافع فريق ريال بيتيس الإسباني ومنتخب الجزائر عيسى ماندي.

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