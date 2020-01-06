العراق يبدأ بإعداد آلية خروج القوات الأجنبية ويقيد حركة التحالف الدولي

2020/01/06 | 14:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن خلف عبد الكريم البدء بإعداد آلية لإخراج القوات الأجنبية من العراق.

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