2020/01/06 | 14:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:انكيدو محمد لم ينزل الوحي في الجمعة الماضية على نجل السيد السيستاني بالخطبة السياسية لهذا اكتفى ممثل المرجعية بإلقاء الخطبة الدينية وكان يمكن ان يتكرر نفس الحال في اول جمعة...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجل السيتاني يبشر العراقيين بأوضاع صعبة للغاية) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجل السيتاني يبشر العراقيين بأوضاع صعبة للغاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).