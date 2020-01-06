 هل سمعتم بهم؟ يشيعون قاتلي شعبهم! مرحى لهم

2020/01/06 | 14:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد النعيمي هلم سمعتم بهم؟ يشيعون قاتلي شعبهم! مرحى لهم ،نعم إنهم كلهم هناك يذرفون الدموع وينوحون بمرارةٍ..على مَنْ يا ترى؟ أرجو من العالم أن يعذرنا هاهم ‘قادتنا’ يتباكون...أكمل القراءة ←

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