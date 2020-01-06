2020/01/06 | 14:30 - المصدر: اخبار العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم:خالد النعيمي هلم سمعتم بهم؟ يشيعون قاتلي شعبهم! مرحى لهم ،نعم إنهم كلهم هناك يذرفون الدموع وينوحون بمرارةٍ..
على مَنْ يا ترى؟ أرجو من العالم أن يعذرنا هاهم ‘قادتنا’ يتباكون...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هل سمعتم بهم؟ يشيعون قاتلي شعبهم! مرحى لهم) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
على مَنْ يا ترى؟ أرجو من العالم أن يعذرنا هاهم ‘قادتنا’ يتباكون...
أكمل القراءة ←
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( هل سمعتم بهم؟ يشيعون قاتلي شعبهم! مرحى لهم) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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