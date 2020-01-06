أكاذيب تروجها المرجعية والسلطة والميليشات في العراق

2020/01/06 | 14:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:محسن السراج نوري المالكي مسؤول عن سقوط الموصل ومروج الطائفية لاجل أهداف عقائدية ومنفعة وأستغل السلطة هو وابنه وكان يوزع السيارات لمن هم أبواق له وقد ضرب المتظاهرين بالرصاص وهو...أكمل القراءة ←

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