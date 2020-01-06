العبادي للجيش: سنكسب بكم وبالشعب معركة الدولة

2020/01/06 | 14:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وجه رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف النصر، حيدر العبادي، الاثنين، رسالة إلى الجيش العراقي في ذكرى تأسيسه الـ 99، مؤكداً أن العراق سيكسب معركة الدولة بجيشه.وقال العبادي في تغريدة له على منصة “تويتر”، تابعتها “يس عراق” “ايها الجيش الباسل، اهنئك بالذكرى 99 لتاسيسك، واقول لك: ستبقى شامخا وستنتصر بحفظ العراق”.وأوضح […]

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