مسؤول ايراني: ترامب سيرى نتائج مغامراته في المنطقة

2020/01/06 | 14:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اكد مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، اليوم الاثنين، ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيرى نتائج مغامراته في المنطقة، مبينا ان أولى هذه النتائج تصويت مجلس النواب العراقي على اخراج القوات الأمريكية.

وقال عراقجي في تصريح لوكالة انباء "فارس" إن "تهديد اميركا للشعب الإيراني ليس أمرا جديدا، اذ اننا نعيش منذ 40 عاما في ظل التهديد الأمريكي ونزداد قوة كل يوم، فهذه تجربة اميركية فاشلة يحاول ترامب اختبارها مرة أخرى".

وأضاف "لقد حاول الرؤساء الأميركيون السابقون وفشلوا في هذه الاستراتيجية لإجبار إيران على الاستجابة لمطالبهم من خلال الضغوط والتهديدات والعقوبات ولقد أثبت الشعب الإيراني أنه يمكن ان يستجيب للغة الاحترام والكرامة، لكنه يرفض وبقوة لغة التهديد والوعيد".

وأكد عراقجي ان "ترامب سيرى نتائج هذه المغامرة في المنطقة، ولقد بدأت تظهر النتائج، بتصويت البرلمان العراقي أمس على اخراج القوات الأمريكية، وستستمر حتى خروج الولايات المتحدة بشكل كامل من المنطقة، كما ان العديد من الدول الغربية تعتقد أيضا أن هذا العمل الأميركي الاخرق هو بداية نهاية أميركا في المنطقة وسيحدث هذا الامر".

وبين "أننا سنواصل التصدي لسياسة العقوبات والتهديدات الأميركية"، موضحا أنه "بعد كل كلمة ورسالة بعثوها، تم الرد عليها فورا بنفس القوة، وعندما هدد الرئيس الأميركي أمس باستهداف مناطق في إيران، تم استدعاء السفير السويسري الراعي لمصالح اميركا في طهران، على الفور وتم تحذير اميركا أن أي انتهاك للأراضي الإيرانية سيواجه برد قوي وحازم".

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