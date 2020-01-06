2020/01/06 | 15:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ علي: العقوبات الأميركية على العراق جاهزة وتنتظر توقيع ترامب يتبع..

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