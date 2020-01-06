‏ذوبان الوعي.. فلاح المشعل

2020/01/06 | 15:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: ‏فلاح المشعل ‏ ‏ كنا نقول ان مجلس النواب والحكومة لايليقان بتمثيل ارادة الشعب العراقي، ولاينهضان بدور تاريخي لبناء دولة مدنية حديثة حرة وديمقراطية، كانوا يردون علينا بشتى الأوصاف ولايستطيعون الدفاع عن أي منجز لهذه الطبقة السياسية الفاسدة، وما الذي يدافع عن فاسد وفاشل سوى امثاله والمستفيدين منه .‏ تلك هي الطبقة السياسية […]

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