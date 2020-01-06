2020/01/06 | 15:07 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: لن نقف مكتوفي الايدي امام الاحداث في المنطقة

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