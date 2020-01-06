النصر: البرلمان اعلى سلطة في البلد وقراره ملزم للحكومة

2020/01/06 | 15:15 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد: سومر نيوز

اكدت النائب عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت , الاثنين , أن القرار الذي اتخذه امس مجلس النواب بالزام الحك...

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