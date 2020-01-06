بالفيديو – شقيقان توأم متشابهان تماماً يصدمان تامر حسني… شاهدوا ما حدث

2020/01/06 | 15:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واجه الفنان المصري تامر حسني موقفاً طريفاً جداً على هامش عرض فيلم “الفلوس” في دبي.



وجاء هذا في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وظهر فيه برفقة أحد معجبيه الذي طلب منه توجيه رسالة إلى المتابعين.



وفوجئ الفنان بقدوم معجب آخر هو نسخة طبق الأصل عن المعجب الأولوشعر بالحيرة والاستغراب أثناء النظر إليهما.

وتفاعل مع المقطع عدد كبير جداً من المتابعين وشاهده على أحد الحسابات أكثر من 108 آلاف ناشط.

ويشار إلى أن زوجة الفنان المصممة المغربية بسمة بوسيل أوضحت في موازاة ذلك ما يحكى عن كونها سبب انسحاب الفنانة المصرية مي عز الدين من أحد أفلامه.

وقالت في حديث إلى برنامج The insider بالعربي الذي يعرض على شاشة قناة دبي إنها لا تتدخل في اختيار زوجها للممثلين نافية ما يحكى عن علاقتها بعدم مشاركة مي في العمل.

وأوضحت أنه كان من المقرر أن تشارك الأخيرة في عمل آخر إلا أنه تقرر تأجيله، لافتة إلى أنها تحبها.

واعتبرت أن ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي لا يعرفون ما يجري فعلاً وأنه يتم إطلاق الكثير من الأخبار الكاذبة بشأنها.

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