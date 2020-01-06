بريطانيا تحدد موقفها من فرض عقوبات على العراق

2020/01/06 | 15:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاثنين، إن بلاده ليست لديها خطط لفرض عقوبات على العراق، وذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق، إثر قرار نيابي عراقي يتعلق بتواجد القوات الأجنبية على أراضي البلاد.وقال المتحدث إن "بلاده ليس لديها نية لفرض أي عقوبات على العراق"، داعياً "بغداد إلى استمرار تأمين العمل الحيوي للتحالف الدولي".وكان زعماء فرنسا وألمانيا وبريطانيا قد أصدروا في وقت سابق من اليوم، بياناً مشتركاً، يدين الإعتداءات الأخيرة التي استهدفت قوات التحالف المتواجدة في العراق، معرباً عن القلق من الدور السلبي الذي تلعبه إيران في المنطقة، مؤكداً في الوقت ذاته على سيادة العراق والقضاء على داعش.وجاء في البيان الثلاثي الذي نشره موقع الحكومة البريطانية،"أعربنا عن إدانتنا للاعتداءات التي استهدفت قوات التحالف في العراق مؤخرا، ويقلقنا جدا الدور السلبي الذي تلعبه إيران في المنطقة، بما في ذلك من خلال الحرس الثوري الإسلامي وفيلق القدس، تحت قيادة الجنرال سليماني".وأضاف "ندعو إيران للامتناع عن أي عمل عنفي، ونحثها على الرجوع عن التدابير التي اتخذتها والتي لا تتماشى مع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".وأكد البيان على أهمية التهدئة وتخفيف حدة التوتر، داعياً جميع الأطراف في المنطقة لضبط النفس.كما تطرق البيان إلى خطر داعش وضرورة القضاء عليه قائلا: "مكافحة داعش تحتل المرتبة الأولى من أولوياتنا، ولذلك فإن الحفاظ على التحالف الدولي يعد أمراً أساسياً، وبالتالي نحث السلطات العراقية على مواصلة تقديم كل الدعم اللازم للتحالف".

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