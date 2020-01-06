2020/01/06 | 15:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد فيلق "ولي عصر (عج)" التابع للحرس الثورة في محافظة خوزستان العميد حسن شاهواربور بان مراسم تشييع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابومهد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جثمان الشهيد ابومهدي المهندس سيشيع من آبادان نحو شلمجة غدا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جثمان الشهيد ابومهدي المهندس سيشيع من آبادان نحو شلمجة غدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).