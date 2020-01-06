الغانمي للعراقيين: الجيش لن يخذلكم وسيؤدي واجبَه الوطني بكل شرف

2020/01/06 | 15:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]قال رئيس أركان الجيش الفريق الأول الركن عثمان الغانمي، ان الجيش العراقي صمام أمان للشعب العراقي ولن يخذله".

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