الحلبوسي وبلاسخارت يبحثان التطورات السياسية وملف تشكيل الحكومة

2020/01/06 | 15:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت التطورات السياسية وملف تشكيل الحكومة.

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