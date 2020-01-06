2020/01/06 | 15:44 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زاخاروفا: على برلين أن تعتذر على انتقاد واشنطن وإلا فلن تجد من يدافع عنها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/06 | 15:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زاخاروفا: على برلين أن تعتذر على انتقاد واشنطن وإلا فلن تجد من يدافع عنها) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زاخاروفا: على برلين أن تعتذر على انتقاد واشنطن وإلا فلن تجد من يدافع عنها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).