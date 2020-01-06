رد على كتاب رسمي يحرم ألف أسرة نازحة من العودة إلى مناطقها في ديالى

2020/01/06 | 15:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مجلس محافظة ديالى المنحل، الإثنين (6 كانون الثاني 2020)، عن اجابة كتاب رسمي متأخرة منذ 10 أشهر تسببت في استمرار معاناة 1000 اسرة نازحة.

وقال عضو المجلس حقي اسماعيل في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "بعث بكتاب رسمي الى قيادة عمليات ديالى منذ أكثر من 10 أشهر يضم قوائم بأسماء أكثر من 1000 اسرة نازحة لإعادتها الى منازلها في قاطع قرى شمال قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة) بعد تدقيقها من قبل الجهات الامنية المختصة ولم ترد اي اجابة حتى الان رغم ارسال كتاب ثان قبل أشهر والنتيجة ذاتها".

واضاف اسماعيل، انه "لا يعرف مصير الكتابين ولماذا لم يتم الاجابة عنهما"، مبيناً ان "الاسر النازحة تعيش منذ 5 سنوات في مأساة النزوح القسري وهي في وضع يرثى له".

وأكد أن "المناطق المحررة امنة ومستقرة وليس هناك اسباب موجبة لتأخير عودتهم رغم انه فيها فائدة امنية لمسك الارض وانهاء مأساة انسانية كبيرة".

ودعا عضو مجلس ديالى الى "جعل 2020 عام لحسم وانهاء ملف النازحين في المحافظة لأسدال الستار عن مرحلة صعبة وقاسية مرت بها الاف الاسر التي دفعت ثمن باهض بسبب النزوح القسري وتداعياته القاسية".

بغداد اليوم- صلاح الدين

افاد مصدر أمني من محافظة صلاح الدين، الاثنين (06 كانون الثاني 2020)، بأن القوات الأمنية اطلقت سراح الناشط المدني، عبد الستار شريف الناصري، بعد 30 يوما على اعتقاله.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الناصري اطلق سراحه

بغداد اليوم - بغداد

أقام رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، الإثنين (6 كانون الثاني 2020)، مجلس عزاء في قصر الضيافة ببغداد، على أرواح شهداء الحشد الشعبي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "ال

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين (06 كانون الثاني 2020)، اكتمال فحص الحمض النووي، لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم لسليماني، وتائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وفصل جثمانيهما عن بعض.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغ

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