ترمب يهدد بعقوبات على العراق ويشترط دفع تكاليف بناء قاعدة جوية فيه قبل مغادرة البلاد

2020/01/06 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترمب

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوباتٍ على بغداد بعدما طالب البرلمان العراقي القوات الأميركية بمغادرة البلاد.

وأفادت وكالة رويترز أن ترمب أكد في تصريحات أدلى بها لصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، أكد أن واشنطن لديها قاعدة عسكرية باهظة التكلفة بشكل استثنائي في العراق، وعليه فإن القوات الأميركية لن تغادر العراق قبل دفعه لتكاليف بناء هذه القاعدة بشكل كامل.

وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة ستفرض على العراق عقوباتٍ غير مسبوقة مطلقا في حال طالبت الحكومة العراقية برحيل القوات الأميركية بشكل غير ودي، لافتا الى أن عقوبات ايران ستكون شيئا صغيرا الى جانب عقوبات العراق.

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