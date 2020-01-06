عبد المهدي: لا يمكن للجيش أن يكون أداةً للقمع أو يتدخل بالشؤون السياسية

2020/01/06 | 15:46 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



هنأ رئيس مجلس الوزراء المستقيل، القائد العام للقوات المسلحة، عادل عبدالمهدي الجيش العراقي في ذكرى تأس...

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