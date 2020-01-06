بوتين ردا على تصريحات ترامب : عراق اليوم ليس عراق امس

2020/01/06 | 15:47 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

صرح الرئيس الروسي بوتين ردا على تصريح ترامب بفرض عقوبات على العراق في حال خروج القوات الامريكية منه.وقال " تصريحات ترامب بتهديد بغداد بالعقوبات كلمات لن تتاثر بها بغداد لان عراق اليوم ليس عراق الامس الذي تعاديه معظم دول العالم وان اكثر من ستين دوله اعلنت استعدادها للعمل في العراق...

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