بعد تهديد ترامب بالعقوبات.. مكاتب الصرافة في العراق ترفع سعر الدولار

2020/01/06 | 15:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… شهدت بعض المحافظات العراقية ارتفاعا في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، بعد ساعات على تهديد ترامب بفرض عقوبات على العراق.ورغم أن أسواق البورصة الرسمية في العراق غير خاضعة للتداول اليوم الاثنين بسبب العطلة الرسمية بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي، إلا أن بعض مكاتب الصيرفة في بغداد والمحافظات الجنوبية رفعت سعر بيع الدولار.[…]

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