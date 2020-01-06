السعودية.. الحكم على “السفاح المقنع” بالقتل والصلب في مكان عام

2020/01/06 | 15:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أيدت محكمة الاستئناف في الجوف بالعربية السعودية، حكم الإعدام بالقتل والصلب في مكان عام، بحق مواطن عرف باسم “السفاح المقنع”.وصدر الحكم بعد إدانته، بعشرات جرائم القتل المتعمد والسطو المسلح وسرقة السيارات، وإطلاق النارعلى دوريات الأمن.وجاء في حيثيات الحكم، أنه تمت إدانة المدعى عليه (35 عاما) كذلك بجريمة انتهاك عرض ابنة شقيقته.واعتبرت […]

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