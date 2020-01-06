هل يمكن لبغداد إلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن؟

2020/01/06 | 15:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد الخبير بالقانون العراقي #أمير_الدعمي، اليوم الاثنين، عدم امكانية #مجلس_النواب والحكومة العراقية، إلغاء الاتفاقية الأمنية مع #الولايات_المتحدة.وقال الدعمي لـ”الحل العراق“، إن «الاتفاقية الأمنية بين #بغداد […]

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