بعد غياب طويل.. غرناس يعود الى عامودا ليحيي

2020/01/06 | 15:55 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموسيقي الكوردي غرناس معو

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