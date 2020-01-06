الحلبوسي يناقش مع بلاسخارت التطورات السياسية في العراق

2020/01/06 | 15:56 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ناقش رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت التطورات السياسية في العراق.

وذكر بيان صادر عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "الحلبوسي ناقش خلال استقباله بلاسخارت التطورات السياسية في البلاد، والأوضاع في المنطقة".

وأضاف انه "تم بحث ملف تشكيل الحكومة، والتأكيد على ضرورة اختيار كابينة حكومية تلبي متطلبات الشعب العراقي".

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