القضاء الالماني يوجه تهمة الإرهاب للاجئ سوري كان قيادياً في داعش

2020/01/06 | 15:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام المانية، اليوم الاثنين، ان القضاء وجه تهمة الإرهاب رسميا إلى لاجئ سوري، يعتقد أنه كان يتولى منصبا قياديا في تنظيم "داعش".

وذكر المدعون في مدينة فرانكفورت في بيان، أن الرجل البالغ من العمر 33 عاما والذي لم يتم الكشف عن اسمه كان عنصرا في التنظيم الإرهابي في سوريا خلال فترة بين عامي 2013 و2015، وكان يقود وحدة تضم عشرين مسلحا على الأقل.

وخلال جزء من هذه الفترة على الأقل، كان الرجل يترأس منطقة أو منطقتين في مدينة الرقة التي كانت تعد حينئذ "عاصمة للخلافة الإسلامية".

وفي حزيران 2015 دخل الرجل ألمانيا حين تم منحه صفة لاجئ، واعتقل في تشرين الثاني 2018 في مدينة كاسل، ولا يزال محتجزا منذ ذلك الحين.

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