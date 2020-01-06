الجبوري: اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع امريكا سارية المفعول ولا تتأثر بقرار البرلمان

2020/01/06 | 15:57 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، اليوم الاثنين، ان اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي اقرت سنة ٢٠٠٨ مازالت سارية المفعول، فيما اشار الى انها لا تتأثر بقرار البرلمان امس.

وقال الجبوري في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "اتفاقية الإطار الاستراتيجي (العراقية - الامريكية) التي اقرت سنة ٢٠٠٨ مازالت سارية المفعول ونحن ملتزمون بها"، مبينا انها "لا تتأثر بالقرار الذي صدر من البرلمان يوم امس كونه ركز على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي فقط وبجدول زمني تعده الحكومة العراقية وفق جاهزية قواتنا المسلحة وتقديرات القيادة العامة بالتنسيق مع تلك الدول بما لا يوثر على طبيعة علاقاتنا معها خاصة".

واضاف ان "مهمة وجود هذه القوات قد انتهى بعد القضاء على دولة الخرافة الداعشية"، داعية الى "عدم القلق من اي تدهور في الوضع اقتصادي".

واشار النائب الى "اننا على تواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع وحريصون على الإبقاء على العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة وبما يخدم مصلحة بلادنا من الناحية الامنية والاقتصادية لاسيما ان هنالك عقودا استثمارية كبيرة بين البلدين في قطاعات مهمة واستراتيجية تمس الاقتصاد والحياة اليومية للمواطن العراقي".

وصوت مجلس النواب يوم امس الاحد في جلسته الاستثنائية، على قانون اخراج القوات الامريكية من العراق، ومنعها من استخدام اجوائه بالاضافة الى تقديم شكوى الى الامم المتحدة على خلفية الغارة الجوية التي شنتها طائرات مسيرة اغتالت فيها نائب رئيس هيئة الحشد، ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني.

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