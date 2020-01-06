بالفيديو ..مالم يظهر للاعلام ..ماذا قال الحلبوسي قبل التصويت على اخراج القوات الاجنبية من العراق

2020/01/06 | 15:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد

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