ضغوطٌ إيرانية على العراق لإخراج القوات الأجنبية.. الجيش في ورطة

2020/01/06 | 16:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق بالرغم من تصويت #البرلمان العراقي على قرار يُلزم #الحكومة_العراقية بإنهاء المساعدة الأمنية المقدمة من #واشنطن إلى بغداد، وترحيل القوات الأجنبية، إلا أن محللين ومراقبين يجدون أن […]

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