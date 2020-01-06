عبد المهدي يؤكد للأمم المتحدة حرصه على استمرار العلاقات بالمجتمع الدولي

2020/01/06 | 16:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، حرص العراق على استمرار علاقاته بالمجتمع الدولي، على أساس المصالح المشتركة.وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن الأخير "استقبل في مكتبه ببغداد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، والتي أعربت عن تعازيها وتعازي الأمين العام للأمم المتحدة للعراق ودعمه لأمنه واستقراره".وبيّن عبد المهدي، بحسب البيان "موقف الحكومة العراقية بعد التطورات الأمنية الأخيرة، ورسالته الى مجلس النواب وقرار المجلس بانسحاب القوات الأجنبية من العراق".وأكد "حرص العراق على استمرار علاقاته مع المجتمع الدولي وان تكون علاقاته مبنية على أساس تبادل المصالح المشتركة وإحترام سيادته وعدم التدخل بشؤونه الداخلية".

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