الحلبوسي يبحث مع بلاسخارت تشكيل الحكومة والتطورات الأخيرة

2020/01/06 | 16:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، مع بعثة الأمم المتحدة في العراق، آخر التطورات وملف تشكيل الحكومة المؤقتة.وذكر المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن الأخير "استقبل في مكتبه ببغداد، اليوم الاثنين، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وناقشا التطورات السياسية في البلاد، والأوضاع في المنطقة".وأضاف "كما بحثا ملف تشكيل الحكومة، والتأكيد على ضرورة اختيار كابينة حكومية تلبي متطلبات الشعب العراقي".

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