ريبورتاج - لبنان: حزب الله يتوعد الجيش الأمريكي بـ

2020/01/06 | 16:30 - المصدر: فرانس 24

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قال حسن نصر الله، في خطاب أمام أنصاره الذين كان يرددون شعارات ضد الولايات المتحدة، إن الجيش الأمريكي سيدفع ثمن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سيلماني.



وأكد أن الرد على ذلك ليس مسؤولية إيران فقط بل هو مسؤولية حلفائها أيضا.

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