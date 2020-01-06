لندن: ليس لدينا خطط لفرض عقوبات على العراق

2020/01/06 | 16:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أكدت بريطانيا، الاثنين، أنه ليس لديها أي خطط لفرض عقوبات على العراق، داعية بغداد إلى ضمان إمكانية مواصلة التحالف الدولي ضد “داعش” عمله الحيوي.وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن جونسون سيلتقي بكبار الوزراء اليوم لبحث قضايا الشرق الأوسط، ويتحدث إلى رئيس وزراء العراق.وتابع أن إعلان إيران أنها ستتخلى عن […]

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